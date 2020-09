“Io fatto fuori da Star Wars perché nero”. Il pianto antirazzista di John Boyega (Di giovedì 3 settembre 2020) Washington, 3 set – Non è un mistero per nessuno che il mondo di Hollywood abbia preso una preoccupante sbandata politicamente corretta. Dagli Oscar «troppo bianchi» alle quote etniche nel cast dei film, senza parlare della martellante propaganda immigrazionista e pro-black, il cinema occidentale è diventato un ricettacolo di rivendicazioni rancorose e capricci da asilo nido. E le recenti dichiarazioni di John Boyega non fanno altro che confermarlo. L’attore britannico d’origine nigeriana, infatti, ha sostenuto di essere stato messo da parte in Star Wars per il colore della pelle. Star Wars sotto accusa Boyega, in realtà, ha partecipato a tutte e tre le pellicole che compongono la trilogia finale di Guerre stellari: Il ... Leggi su ilprimatonazionale

