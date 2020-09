Investito in autostrada, morto al policlinico di Foggia il 19enne volontario Era Il decesso di Ciro Campagna dopo alcuni giorni di agonia (Di giovedì 3 settembre 2020) Era stato Investito nel tratto di autostrada A16 in territorio di Candela. Era impegnato, da volontario Era di Foggia, nello spegnimento di un incendio. dopo alcuni giorni di agonia è morto ieri sera, al policlinico Riuniti di Foggia. Ciro Campagna aveva 19 anni. L'articolo Investito in autostrada, morto al policlinico di Foggia il 19enne volontario Era <small class="subtitle">Il decesso di Ciro Campagna dopo alcuni giorni di ... Leggi su noinotizie

