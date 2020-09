Investito da un’auto mentre spegne un incendio. Ciro, volontario della protezione civile, muore a 19 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) È morto Ciro Campagna, Investito pochi giorni fa, in autostrada, mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio nel tratto autostradale della A16 nel territorio di Candela, in provincia di Foggia. Il 19enne era un volontario della protezione civile ed è stato Investito mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio. Ciro è stato ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stato dichiarato il decesso poco fa. Per il giovane volontario, si era mobilitata l’intera città di Foggia. La notizia è stata confermata dal sindaco della città pugliese Franco ... Leggi su caffeinamagazine

