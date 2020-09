Infortunio Ronaldo: il portoghese lascia la nazionale (Di giovedì 3 settembre 2020) Tegola in casa Juventus: Cristiano Ronaldo ha subito un Infortunio in nazionale ed è stato costretto a lasciare il ritiro. A dare la notizia è lo stesso Portogallo, che ha dichiarato che CR7 soffre di “un’infezione al piede destro, ed è in cura con un antibiotico”. E’ difficile quindi che possa prendere parte alla prima gara di Nations League, ma potrebbe farcela per le successive. Il portoghese verrà valutato nelle prossime ore: decisive per capire quando potrà tornare in campo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

DiMarzio : #Portogallo, niente allenamento per #Ronaldo: il comunicato - MrZeeshanMasih : RT @DiMarzio: #Portogallo, niente allenamento per #Ronaldo: il comunicato - BiRaskolnikov : #Ronaldo: *infortunio per infezione al piede* Io che mi fingo medico per visitarlo: - davideinno85 : RT @DiMarzio: #Portogallo, niente allenamento per #Ronaldo: il comunicato - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Portogallo, niente allenamento per #Ronaldo: il comunicato -