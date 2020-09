Infortunio De Vrij: leggera distorsione alla caviglia, domani il difensore sarà a Milano (Di giovedì 3 settembre 2020) Infortunio De Vrij: dopo i primi accertamenti è emersa una distorsione alla caviglia per il difensore olandese Dopo i primi accertamenti emergono le prime informazioni sull’Infortunio che ha costretto Stefan De Vrij ad abbandonare il ritiro dell’Olanda. Secondo Sky Sport il problema accusato dal difensore sarebbe una distorsione alla caviglia. Il centrale interista farà ritorno a Milano per sottoporsi agli accertamenti del caso: domani è prevista anche una visita col medico sociale nerazzurro Piero Volpi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

