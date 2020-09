Infortunio De Vrij: il difensore lascia il ritiro dell’Olanda (Di giovedì 3 settembre 2020) Infortunio De Vrij: il difensore dell’Inter lascia il ritiro dell’Olanda e farà rientro in Italia nelle prossime ore Stefan de Vrij lascia il ritiro dell’Olanda a causa di un Infortunio e salterà la sfida di lunedì contro l’Italia. Lo comunica la stessa federazione olandese. Questo il comunicato. «Stefan de Vrij deve lasciare la Nazionale olandese a causa di un Infortunio. Il difensore dell’Inter lascia il ritiro oranje di Zeist e quindi salterà le sfide contro Polonia e Italia. Il commissario tecnico ad interim Dwight Lodeweges non ha chiesto un sostituto per de ... Leggi su calcionews24

Stefan De Virj, difensore centrale dell'Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale olandese ai microfoni di Nos. Ecco le sue parole riportate da FCInternews. "Sono sempre venuto qui con l'idea di es ...

Inizierà con la maglia Orange la nuova stagione di Stefan de Vrij. Il centrale di proprietà dell’Inter, tra i migliori della scorsa annata nel reparto difensivo di Antonio Conte, come sempre è stato c ...

Stefan De Virj, difensore centrale dell'Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale olandese ai microfoni di Nos. Ecco le sue parole riportate da FCInternews. "Sono sempre venuto qui con l'idea di es ...