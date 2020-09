Infortunio De Vrij: il difensore dell’Inter lascia il ritiro della nazionale (Di giovedì 3 settembre 2020) Brutte notizie in casa Inter: il difensore Stefan De Vrij ha lasciato il ritorno della nazionale olandese a causa di un Infortunio. Il giocatore stava preparando col resto della rosa il prossimo impegno di Nations League, arrivata alla sua seconda edizione, e che vede impegnata, tra le altre, anche l’Italia. La nazionale orange non ha reso note le condizioni del difensore nerazzurro, che verrà sottoposto ad ulteriori esami nei prossimi giorni, dopo il suo rientro in Italia. L’Inter spera di scongiurare un problema serio che possa impedirgli di prendere parte alla prima giornata di campionato, prevista a ridosso di ottobre. Di seguito il comunicato dell’Olanda sull’Infortunio di De ... Leggi su italiasera

