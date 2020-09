Infortunio de Vrij, il difensore dell’Inter KO in nazionale: salterà le sfide con Polonia e Italia (Di giovedì 3 settembre 2020) Infortunio de Vrij – Inter in ansia per l’Infortunio rimediato da Stefan de Vrij con la nazionale olandese. A comunicare il problema del difensore è stata la Federazione, attraverso una nota: “Stefan de Vrij deve lasciare la nazionale olandese a causa di un Infortunio. Il difensore dell’Inter lascia il ritiro degli orange a Zeist e quindi salterà le sfide con Polonia e Italia“. Il giocatore farà rientro in Italia e si sottoporrà agli esami per capire l’entità dell’Infortunio. Infortunio Bernardeschi, tegola per la Juve: l’esito ... Leggi su calcioweb.eu

AleCosattini : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Infortunio per #deVrij: lascia il ritiro dell'Olanda e torna a Milano ? - laziopress : Olanda, De Vrij si ferma per infortunio e salta l’Italia - italiaserait : Infortunio De Vrij: il difensore dell’Inter lascia il ritiro della nazionale - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Infortunio per #deVrij: lascia il ritiro dell'Olanda e torna a Milano ? - NacBatta : Stefan de Vrij lascerà il ritiro della nazionale nelle prossime ore a causa di un infortunio. Si preannuncia uno sc… -