Inchiesta Film Commission | il revisore della Lega alla Camera davanti al pm

La Stampa

Andrea Manzoni, uno dei commercialisti di fiducia della Lega indagati nel caso Lombardia Film Commission ed ex revisore contabile del Carroccio, giovedì 3 settembre si trova nell’ufficio del procurato ...Milano, 3 set. (askanews) – E’ iniziato poco dopo le 9.00 di questa mattina ed è ancora in corso in Procura a Milano l’interrogatorio di Andrea Manzoni, il commercialista ed ex revisore dei conti dell ...