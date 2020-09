Incendi boschivi: nel Sannio 51 interventi tra luglio e agosto (FOTO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dal 9 luglio al 31 agosto le 4 squadre con i 30 operatori dell’AntIncendio Boschivo della Provincia di Benevento hanno effettuato nel territorio di competenza 51 interventi per arginare le fiamme sviluppatesi per 79 ettari di terreno. Sono questi i dati più significativi emersi da un Report sulle attività dell’AIB predisposto dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano che, al riguardo, ha sentito il Responsabile del Servizio Elisabetta Cuoco ed il Capo Operaio coordinatore delle Squadre operative Alessandro Rinaldi. L’AIB della Provincia, il cui Centro si trova in contrada Piano Cappelle del capoluogo, mobilitata ed indirizzata, a seconda delle segnalazioni di Incendio, dal Centro Operativo ... Leggi su anteprima24

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Veroli, a seguito di indagini, sono riusciti ad individuare il presunto autore del vasto incendio boschivo, divampato lo scorso 26 agosto in Comune d ...

Brucia rifiuti in un cantiere a Empoli durante periodo di divieto, denunciato

