In occasione della nascita del Mahatma Gandhi, dal 2 ottobre al cinema “La ruota del Khadi: l’ordito e la trama dell’India” (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel giorno dell’anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, il 2 ottobre, l’Italia lo celebra con “La ruota del Khadi: l’ordito e la trama dell’India”, il film documentario di Gaia Ceriana Franchetti, prodotto da Indoroman. Il film compone un ricco mosaico di persone, villaggi, artigiani, stoffe, animali, segni, disegni, conoscenze, gesti perfetti e voci autorevoli. “La ruota del Khadi”, nelle sale italiane a partire proprio dal 2 ottobre, vuole essere un omaggio alla figura di Gandhi, e al patrimonio tessile indiano come Patrimonio dell’Umanità. Il Khadi stesso si svela attraverso gli ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Questa mattina sono stata insieme al Ministro per l’Istruzione @AzzolinaLucia nell’Istituto comprensivo “Via Anagni… - _Carabinieri_ : Oggi come allora, i #Carabinieri sono presenti alla Biennale a presidio di sicurezza in occasione della 77ª Mostra… - you_trend : ?? Cerchiamo figure che si occupino di data entry e analisi di dati elettorali per supporto al team Quorum/YouTrend,… - BeppeGiulietti : RT @AntonellaNapoli: La portavoce di @Artventuno @ElisaMarincol lancia l’iniziativa del #9ottobre con i cronisti minacciati a #Perugia, un… - AngelaPaganelli : RT @il_burocrate: In Trentino, ad Imer, il banchetto della Lega propone carne di orso, specie protetta in tutta Europa da ferrei regolament… -

Ultime Notizie dalla rete : occasione della Messaggio dell'Arcivescovo in occasione della festa della Vergine di Siponto 2020 Fuoriporta Coronavirus, Coldiretti Firenze: non solo oro, in pegno vini, salumi e formaggi

Non solo oro e gioielli, ora con la crisi anche vini, formaggi e salumi di alta qualità possono essere dati in pegno in cambio di prestiti. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’annunciare la pubblicaz ...

Al via oggi Sbaraccando in Viamaestra

Per l’occasione i negozi aderenti realizzeranno un mercatino con tanto di banco allestito all’esterno della propria attività, proponendo la loro merce a prezzi incredibilmente convenienti. Anche quest ...

Non solo oro e gioielli, ora con la crisi anche vini, formaggi e salumi di alta qualità possono essere dati in pegno in cambio di prestiti. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’annunciare la pubblicaz ...Per l’occasione i negozi aderenti realizzeranno un mercatino con tanto di banco allestito all’esterno della propria attività, proponendo la loro merce a prezzi incredibilmente convenienti. Anche quest ...