In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Settembre: I tre del Pd a caccia di 5S: “Votiamo Sì” (Di venerdì 4 settembre 2020) Le regionali I tre candidati presidenti Pd agli elettori 5S: “Votiamo Sì” In bilico Toscana, Marche e Puglia di Giacomo Salvini I garantisti forcaioli di Marco Travaglio L’ultima frontiera delle fake news è quella di far dire al titolo il contrario di ciò che dice l’articolo. È il metodo della nuova Repubblica di Sambuca Molinari. L’altro giorno titola in prima pagina: “Effetto Draghi sui leader. Gli elettori del Pd divisi sul referendum”. Poi uno legge l’articolo di Ilvo Diamanti sul suo ultimo … Quanti smemorati Undici mesi fa tutti d’accordo, pure FI: “Il nostro Sì coerente” Oggi imperversano dubbi, ripensamenti, distinguo, “paletti”. Chi ha votato Sì, come la sinistra, oggi vota No oppure lascia “libertà di voto”, come fanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : OMICIDIO VASSALLO / LA VERITÀ NEGATA Da dieci anni l'omertà nasconde i colpevoli. Il libro sul sindaco pescatore sc… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Settembre: Tutti i giornali contro la riforma. 4 italiani su 5 per il Sì - fattoquotidiano : DEPURATORE DEL GARDA Via libera al progetto di una delle più grandi opere in discussione nel Lombardo-Veneto, che d… - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Settembre: I tre del Pd a caccia di 5S: “Votiamo Sì” - mariavenera2 : RT @claudiocerasa: Sì al Mes. E sanzioni per chi non rispetta gli accordi sui migranti. Intervista al ministro Luciana Lamorgese. Domani su… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Settembre: Il Fatto Quotidiano Promessa di nozze trash in Galleria, l'ipotesi: business di eventi abusivi

La chiave di volta per i militari, al secondo giorno di indagini, è il lavoro investigativo sui social partito dal filmato al vaglio anche dell’unità operativa Chiaia della polizia municipale, ma c’è ...

Coronavirus. Tamponi svelano un esercito di giovani asintomatici. NUOVO Dpcm in arrivo

Under 30 e asintomatico. Ecco il nuovo identikit del paziente affetto da Coronavirus. Crescono i contagiati, ma cresce anche il numero dei tamponi che nell’Isola e in Italia è stato da record: rispett ...

La chiave di volta per i militari, al secondo giorno di indagini, è il lavoro investigativo sui social partito dal filmato al vaglio anche dell’unità operativa Chiaia della polizia municipale, ma c’è ...Under 30 e asintomatico. Ecco il nuovo identikit del paziente affetto da Coronavirus. Crescono i contagiati, ma cresce anche il numero dei tamponi che nell’Isola e in Italia è stato da record: rispett ...