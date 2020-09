In bici sullo Stretto? Così Giorgia Meloni umilia la genialata della De Micheli (Di giovedì 3 settembre 2020) La pista ciclabile sullo Stretto di Messina, ultima genialata del governo Pd-M5s, fa infuriare Giorgia Meloni. La ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha annunciato al Tg2 Post la costituzione dell'ennesima task force finalizzata, questa volta, a trovare il modo migliore di collegare Sicilia e Calabria per auto, treni e, per l'appunto, biciclette. "Altri esperti, altre spese, una nuova commissione. Per cosa? Ragionare su una pista ciclabile per collegare le due sponde dello Stretto di Messina. Certo, in un momento come questo chi non ha come priorità fare due pedalate tra Calabria e Sicilia? Capito in che mani è l'Italia? P.S. Ma la pista sarà omologata anche per i banchi ... Leggi su iltempo

Cocci1309 : RT @LorenzoCast89: Dopo aver sistemato il pupo col bonus baby-sitter, grazie al bonus vacanze siamo arrivati in Calabria con la nuova auto… - tempoweb : In bici sullo #StrettodiMessina? Così la #Meloni umilia la genialata della #DeMicheli - doctorgis84 : RT @manginobrioches: In effetti una pista ciclabile sullo #StrettodiMessina ha un senso: considerato che, per esempio, per andare da Messin… - Lacasespoglia : RT @manginobrioches: In effetti una pista ciclabile sullo #StrettodiMessina ha un senso: considerato che, per esempio, per andare da Messin… - alemacchiavell1 : @mgmaglie Tutti in bici sullo stretto. -