Immigrazione, navi covid per la quarantena. Quanto ci costano e cosa sono (Di giovedì 3 settembre 2020) Hotspot sovraffollati, navi da quarantena… Disastri su disastri. E se “Promettopoli” crede che questa sia la soluzione, allora stiamo freschi. Durante il vertice di ieri, tenutosi a Palazzo Chigi il governo lo ha assicurato al sindaco di Lampedusa, Totò Martello, e al governatore della Sicilia, Nello Musemici: “l’hotspot di Lampedusa sara’ liberato con l’arrivo di navi quarantena entro 2 giorni”, riferisce il giornale locale il Fatto Nisseno. Ultimamente sentiamo spesso parlare delle navi quartantena a bordo delle quali i migranti, arrivati in Italia via mare, ma non solo, vengono isolati e mantenuti. Si tratta di traghetti privati, istituiti dal governo il 12 aprile con un decreto della Protezione civile, dopo che era stato dichiarato lo stato ... Leggi su ilparagone

