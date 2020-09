Ilary Blasi e Francesco Totti più affiatati che mai:” Vorrei il quarto figlio…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Sempre più affiatati la coppia Ilary Blasi e Francesco Totti che trascorrono le vacanze estive a Ponza, tra mare e barca senza i loro figli. Gli anni per loro sembrano non esser mai passati, sembrano ancora due giovani fidanzati ai primi mesi. È qui che arriva la richiesta del capitano che non vorrebbe fermarsi a soli tre figli, ma anzi nella sua testa il pensiero di un quarto è già presente. Sempre più innamorati dopo la quarantena, adesso che hanno tempo che sia una possibilità per incoronare questo sogno? Ilary Blasi e Francesco Totti più affiatati che mai Intervistato dal settimanale DiPiù Francesco Totti, ... Leggi su giornal

kekafrask : RT @itsmwengo: Comunque Ilary Blasi e Francesco Totti sono la nostra royal couple, royal family, royal tutto #CTCF - ehiehisheeran : RT @_Alessio_88: Vocale di Ilary Blasi al marito dopo che il loro gatto ha giocato con un topolino... VOGLIO CASA TOTTI ORA - bimbadiziamara : RT @_Alessio_88: Vocale di Ilary Blasi al marito dopo che il loro gatto ha giocato con un topolino... VOGLIO CASA TOTTI ORA - PerlediMitirda : RT @_Alessio_88: Vocale di Ilary Blasi al marito dopo che il loro gatto ha giocato con un topolino... VOGLIO CASA TOTTI ORA - margotsbullock : RT @_Alessio_88: Vocale di Ilary Blasi al marito dopo che il loro gatto ha giocato con un topolino... VOGLIO CASA TOTTI ORA -