Il vaccino Usa pronto per fine ottobre: realtà o mossa politica? (Di giovedì 3 settembre 2020) Dagli Stati Uniti arriva una data. La CDC, Disease Control and Prevention di Atlanta, l’agenzia federale per la tutela della salute, ha annunciato di poter avere un vaccino pronto entro la fine di ottobre. È un anticipo di qualche mese rispetto alle prime date indicate che portavano alla fine dell’anno o all’inizio del 2021. Gli avversari del presidente temono che Donald Trump possa spingere per un rilascio anticipato di un vaccino anche non completamente testato per averlo alla vigilia delle elezioni fissate per martedì 3 novembre. Leggi su vanityfair

Corriere : Usa, vaccino pronto entro fine ottobre: speranza concreta o mossa politica del presidente Trump? - fattoquotidiano : New York Times: “Il vaccino per il Covid verrà distribuito negli Usa tra ottobre e novembre” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, autorità sanitarie Usa: pronti a vaccino in novembre #coronavirus - FinanciaLounge : La corsa al #vaccino anti-#Covid_19 entra nel vivo. Chi arriverà per primo? #Trump #AstraZeneca #Presidenziali… - GastoneVaccari4 : Coronavirus, ultime notizie: Usa pronti a distribuire il vaccino a novembre. Brasile, superati i 123mila morti - Il… -