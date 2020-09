“Il vaccino sarà distribuito a ottobre”. Coronavirus, finalmente la bella notizia (ma non in Italia) (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono 25.938.122 i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo, 863.028 i decessi attribuiti al Covid-19, stando ai dati del Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University. La corsa al vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti potrebbe avere già una data d’arrivo: il Center for Disease Control and Prevention ha notificato alle autorità sanitarie dei singoli stati federali di prepararsi a distribuire il vaccino per il Coronavirus ai lavoratori sanitari e ai gruppi a più alto rischio fra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. Indicazione diramata anche alle cinque maggiori città statunitensi. Lo riporta il New York Times, sottolineando che la tempistica descritta solleva dubbi sulla politicizzazione del vaccino contro il ... Leggi su caffeinamagazine

