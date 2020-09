Il tonfo del tech affossa Wall Street: peggior seduta da giugno. In rosso anche l’Europa (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel Vecchio continente la migliore è stata Parigi, sostenuta dal piano da 100 miliardi a sostegno dell'economia. A New York si ferma il rally dei tecnologici. L'attività nel settore dei servizi è in contrazione in Spagna e Italia Leggi su ilsole24ore

ilfoglio_it : Le Marche ormai acquisite dalla Meloni. In Puglia Emiliano arranca. I plebisciti di Zaia e De Luca. E poi c'è Sansa… - Rinaldi_euro : Sondaggi Lega primo partito (altro che calo). Tonfo del... Ecco i dati - - LegaSalvini : ++ LEGA PRIMA FORZA POLITICA AL 27,3% ++ - chiarapellegri9 : RT @ilfoglio_it: Le Marche ormai acquisite dalla Meloni. In Puglia Emiliano arranca. I plebisciti di Zaia e De Luca. E poi c'è Sansa, il ca… - be_marconi : RT @ilfoglio_it: Le Marche ormai acquisite dalla Meloni. In Puglia Emiliano arranca. I plebisciti di Zaia e De Luca. E poi c'è Sansa, il ca… -

Ultime Notizie dalla rete : tonfo del Tonfo del petrolio nonostante il calo delle scorte. Che succede? Money.it Kevin Costner è ancora molto orgoglioso del suo celeberrimo flop L’uomo del giorno dopo

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...

Indici USA in rosso. Tonfo del Nasdaq

In territorio negativo i future sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni. Nel dettaglio, il derivato sul Dow Jones cede lo 0,1%, mentre quello sull’S& ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...In territorio negativo i future sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni. Nel dettaglio, il derivato sul Dow Jones cede lo 0,1%, mentre quello sull’S& ...