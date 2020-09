“Il sesso con la mascherina fa solo ridere”, Bassetti contro le indicazioni dei colleghi canadesi (Di venerdì 4 settembre 2020) Il sesso con la mascherina proprio no. È il messaggio di Marco Bassetti contro il Canada sulla vicenda delle precauzioni da prendere per evitare il contagio pur continuando ad avere rapporti sessuali. E infatti Bassetti, che fa parte del fronte dei medici quantomeno meno allarmisti nei confronti dell’emergenza Covid, non si trova d’accordo con i consigli della collega canadese, Theresa Tam. LEGGI ANCHE > La direttrice della Sanità canadese raccomanda: “Il sesso è meglio farlo indossando la mascherina” Bassetti contro il Canada per il sesso con la mascherina “Sono quelle cose che scrivi sapendo che uno non le fa”. Così il ... Leggi su giornalettismo

amnestyitalia : La Danimarca riconoscerà per legge che il sesso senza consenso è stupro. Anche la Grecia e la Spagna hanno annuncia… - Corriere : «L’attività sessuale a minor rischio è quella che coinvolge solo voi stessi», ma chi fa sesso fuori da una conviven… - amnestyitalia : #BuoneNotizie Anche la Danimarca annuncia una legge sullo stupro basata sul consenso. E in Italia, quando? ????… - Ziafranci1 : RT @intuslegens: Il #Billionaire ha aperto per settimane con altre centinaia di locali. E poi falò in spiaggia, feste private, sesso, balli… - GabridgetJones : RT @marco_gervasoni: Il sesso consigliato dal @corriere sta al sesso vero come il giornalismo del @Corriere sta al giornalismo vero -

