Il ritorno al volo di Vega conferma il nuovo servizio di lancio in 'rideshare' (Di giovedì 3 settembre 2020) Il ritorno al volo di Vega di oggi dimostra le nuove capacità di servizio di lancio su un veicolo di lancio sviluppato dall'ESA, garantendo allo contempo continuità per l'accesso garantito e indipendente dell'Europa allo spazio. Questo volo segna il completamento rapido ed efficiente delle misure correttive e delle azioni portate avanti dall'Industria e da ESA in qualità di Autorità di Qualificazione del Sistema di lancio di Vega, a seguito delle raccomandazioni fatte dalla Commissione Indipendente d'Inchiesta che aveva analizzato il fallimento del volo VV15 il 10 luglio 2019. "La base di lancio europea è di ...

