Il responsabile dei tamponi del Napoli su Petagna: “È tutto ok, potrebbe aver sviluppato una carica maggiore del normale” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Professor Vincenzo Mirone, responsabile della struttura che sottopone i calciatori della SSC Napoli ai tamponi è intervenuto ai microfoni di radio Marte Controlli a Castel di Sangro? “C’è sempre la Federico II che gestisce i nostri controlli e sarà così anche a Castel Volturno. Si tratta di un controllo infrasettimanale con tamponi, credo che fino a ottobre sarà così. Il tampone è fastidioso ma dovevamo tenere le maglie strette, ora possiamo iniziare ad allargarle. Stiamo pensando di alternare un sierologico ad un tampone. I giocatori hanno preso questa cosa come un’attenzione nei loro confronti. L’unico rischio l’abbiamo corso con Petagna per la questione del fratello ma lui era ancora alla Spal, i calciatori del ... Leggi su ilnapolista

Il giovane, rintracciato ed arrestato a Rimini dove si trovava per un periodo di vacanza, si è reso responsabile di una condotta persecutoria, minacciosa e violenta, durata alcuni mesi, ai danni di ...

Quercetina: la molecola naturale inibisce il Covid-19

Uno studio internazionale cui partecipa l’Istituto di nanotecnologia del Cnr ha scoperto che la quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del Covid-19 L’attenzione di tutto il ...

