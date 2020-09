Il re della Thailandia 'perdona' la concubina caduta in disgrazia perché si credeva regina (Di giovedì 3 settembre 2020) Sineenat, da infermiera a consorte reale Lo riporta la Bbc citando la Gazzetta Reale thailandese. La donna, un'ex infermiera dell'Esercito poi divenuta Maggiore generale delle guardie reali, era ... Leggi su blitzquotidiano

ilpost : I diritti delle donne nelle proteste della Thailandia - vinzdw : Al giorno d'oggi dittatori come #Lukashenko, presidenti pessimi come #Trump e governi da spazzare via e rifare da c… - giorgia47094986 : #clario tra chi dice che il viaggio della Thailandia e meglio (in questo caso si può dire, quando lo diciamo noi, s… - cat_fede : RT @ArciAtea: I #diritti delle donne nelle proteste della Thailandia - zazoomblog : Il re della Thailandia ha riammesso a corte la sua concubina ufficiale - #della #Thailandia #riammesso #corte -

Ultime Notizie dalla rete : della Thailandia Il re della Thailandia ha riammesso a corte la sua concubina ufficiale Il Post ASIA/THAILANDIA - Libertà e democrazia: i giovani Thai scendono in piazza

Bangkok (Agenzia Fides) – I giovani della Thailandia danno vita a una nova stagione di manifestazioni di piazza ed esprimono liberamente le loro aspirazioni di libertà e democrazia. Il nuovo movimento ...

Israele-Emirati Arabi, è il momento degli affari

Due mesi fa, El Al ha dovuto lasciare a terra tutti i suoi aerei. Nel secondo trimestre del 2020 ha registrato una perdita netta di 105 milioni di dollari TEL AVIV. Spenti i bollori dell’eccitazione p ...

