il pesista Fabbri: "Durante il lockdown mi allenavo sollevando la mia fidanzata" (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - "Quando ho letto la misura sul display non mi sono sorpreso anche se quel giorno non mi aspettavo un lancio a 22 metri. Diciamo che questa mia ottima condizione è anche frutto dell'allenamento Durante il lockdown che, tra i vari esercizi, c'era anche quello di sollevare la mia fidanzata e lanciavo confezioni intere di bottiglie d'acqua da un litro e mezzo l'una". Così, intervistato dall'AGI, Leonardo Fabbri, il nome nuovo dell'atletica leggera italiana che in occasione degli Assoluti di Padova ha ottenuto con 21,99 metri la seconda miglior prestazione italiana di sempre nel getto del peso. Una specialità, quella del peso, nobile che proprio nella zona di Firenze vanta una lunga tradizione. A guidare la graduatoria nazionale all-time è un altro fiorentino, Alessandro Andrei ... Leggi su agi

violanews : Il pesista Fabbri: 'Contento della conferma di Iachini, con Torreira e Piatek siamo da Europa League' -… - mennuni_luca : RT @atleticaitalia: #atletica ??'Tutto perfetto! Il 21,99 me lo sarei aspettato in carriera, ma non quest'anno'. Fenomenale il pesista azzur… - News24Italy : #Atletica assoluti: fenomenale il pesista azzurro Fabbri che lancia quasi a 22 metri - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: #atletica ??'Tutto perfetto! Il 21,99 me lo sarei aspettato in carriera, ma non quest'anno'. Fenomenale il pesista azzur… - pasesp79 : RT @atleticaitalia: #atletica ??'Tutto perfetto! Il 21,99 me lo sarei aspettato in carriera, ma non quest'anno'. Fenomenale il pesista azzur… -

Ultime Notizie dalla rete : pesista Fabbri il pesista Fabbri: "Durante il lockdown mi allenavo sollevando la mia fidanzata" AGI - Agenzia Giornalistica Italia il pesista Fabbri: "Durante il lockdown mi allenavo sollevando la mia fidanzata"

AGI - "Quando ho letto la misura sul display non mi sono sorpreso anche se quel giorno non mi aspettavo un lancio a 22 metri. Diciamo che questa mia ottima condizione è anche frutto dell'allenamento d ...

Il pesista Fabbri: “Mi piacerebbe Belotti, ok anche Piatek. Puntiamo all’EL: con Iachini…”

L’atleta fiorentino, protagonista nel lancio del peso, ha parlato anche di Fiorentina, da tifoso viola: “Beppe ha cambiato la squadra” ...

AGI - "Quando ho letto la misura sul display non mi sono sorpreso anche se quel giorno non mi aspettavo un lancio a 22 metri. Diciamo che questa mia ottima condizione è anche frutto dell'allenamento d ...L’atleta fiorentino, protagonista nel lancio del peso, ha parlato anche di Fiorentina, da tifoso viola: “Beppe ha cambiato la squadra” ...