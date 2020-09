Il Partito Animato: chi ha candidato Calimero, Pollon e Lady Oscar a Caserta (Di giovedì 3 settembre 2020) Più piccolo e nero di Giorgia Meloni e che usa lo slogan coniato dalla Lega. C’è un solo personaggio che può permettersi l’affronto ai due leader del centrodestra, ed è candidato a Caserta. É Calimero, il pulcino, appunto “piccolo e nero”, idolo dei bambini degli anni Sessanta (quelli di “dopo Carosello, a letto!”). Corre per il Partito Animato che sostiene la candidatura a presidente della Regione Campania di Orazio. E non è uno scherzo. Almeno, non lo è del tutto. Partito Animato: chi ha candidato Calimero, Pollon e Lady Oscar a Caserta La città campana è stata ... Leggi su nextquotidiano

