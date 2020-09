Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuove puntate: il mistero di Adelaide (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le nuove puntate e tanti misteri da risolvere. Federico finalmente torna dalla Svizzera dopo un lungo soggiorno nel quale si è sottoposto all’intervento per il recupero dell’uso delle gambe. L’intervento è stato molto costoso e Luciano crede che i soldi necessari per far operare il figlio siano stati forniti da Clelia. Peccato che, invece, si tratti di un un inganno ordito da Silvia e dalla Calligaris. Nelle puntate Il Paradiso delle Signore, il ragioniere scoprirà suo malgrado la verità e resterà molto deluso da Clelia, la donna che ama e della quale si fidava ciecamente. Pare che a causa di ciò, i due amanti si ... Leggi su kontrokultura

