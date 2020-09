Il nuovo Mulan manda in tilt la correttezza Disney (Di giovedì 3 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=R-eFm



k21c Prima o poi doveva succedere che, a furia di inseguire la correttezza e rivedere i film per aggiustarli ai tempi, Disney si incastrasse, aprendo una falla da una parte e tappare un buco dall’altra. Le ragioni per le quali da un decennio vediamo di continuo rifare i classici animati con attori dal vero (o quando i protagonisti sono animali in computer grafica) sono parecchie e il facile incasso è solo una. Non centra la presunta mancanza di idee: alcuni di questi remake sono così diversi da metterne in campo parecchie; è più una questione di rinnovo del copyright sui personaggi che è destinato a scadere, unita all’esigenza di cambiare una serie di questioni relative a quei film che oggi non sono più presentabili. Sono i gatti siamesi di Lilli e il ... Leggi su wired

SkyTG24 : Carmen Consoli trasmette Coraggio Onestà e Lealtà nel nuovo Mulan - badtasteit : La nostra recensione di #Mulan, il nuovo remake disponibile su #Disney+ dal 4 Settembre - MashableItalia : Abbiamo visto il nuovo Mulan: ecco tutte le differenze tra il cartone e il live action Disney… - YolBlog : MULAN - CARMEN CONSOLI protagonista musicale con il brano Coraggio, Onestà e Lealtà del nuovo #film su Disney+… - SMSNEWSOFFICIAL : Carmen Consoli protagonista musicale del nuovo film Disney “Mulan” -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Mulan Il nuovo Mulan manda in tilt la correttezza Disney Wired.it Mulan Recensione

Più che remake del Mulan animato, la nuova versione è una nuova interpretazione dello stesso materiale, come vi spieghiamo nella recensione. Tra il VI e VII secolo d. C., la giovane Fa Mulan (Liu Yife ...

Disney+, il 4 settembre arriva il film Mulan ma solo con accesso VIP

A partire dal prossimo 4 settembre su Disney+ sarà disponibile alla visione Mulan. Il film in live-action si basa sull’antica leggenda cinese dedicata a Hua Mulan. La nuova versione è a tutti gli effe ...

Più che remake del Mulan animato, la nuova versione è una nuova interpretazione dello stesso materiale, come vi spieghiamo nella recensione. Tra il VI e VII secolo d. C., la giovane Fa Mulan (Liu Yife ...A partire dal prossimo 4 settembre su Disney+ sarà disponibile alla visione Mulan. Il film in live-action si basa sull’antica leggenda cinese dedicata a Hua Mulan. La nuova versione è a tutti gli effe ...