“Il nostro Paese”, quanto è difficile ottenere la cittadinanza quando vivi in Italia da sempre e sei «straniero per la burocrazia» – Le immagini del film (Di giovedì 3 settembre 2020) «Ricordati che c’è di peggio fuori. Neanche gli Italiani con gli Italiani vanno d’accordo». Otto donne: Insaf, Alessia, Marya, Anna, Sabrine, Ihsane, Ana Laura e Rabia. Ognuna di loro vive, lavora, studia in Italia. Ma, più di tutto, ognuna di loro è in attesa della cittadinanza. Alcune, che il paese di origine non lo hanno nemmeno mai visto in cartolina, aspettano di diventare cittadine Italiane, sulla carta, addirittura da vent’anni. Le vite e le aspirazioni delle donne sono raccontate nel film Il nostro Paese, di Matteo Parisini, prodotto da Ladoc che verrà trasmesso in prima visione per la tv il 4 settembre su Doc3 Rai3. LADOC PRODUZIONI Il nostro Paese, locandina«Mi sono ... Leggi su open.online

