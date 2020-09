Il nostro No è un forte sì alla nostra Storia Costituente, alla Carta Costituzionale (Di giovedì 3 settembre 2020) Il primo atto che segnò l’avvio della “strategia modellante” della Costituzione ai bisogni della classe dirigente e dei nuovi blocchi sociali dominanti che si andavano a determinare, e con essi al nuovo corso della globalizzazione senza stati, fu l’abolizione della legge elettorale proporzionale.I Costituenti, noi li chiamiamo Padri e Madri ma erano in gran parte giovani con un’età media che non superava i 41 anni, avevano pensato che la rappresentanza politica dovesse essere rapportata fedelmente alla multiforme società civile, e per questo si scelse il sistema elettorale proporzionale, sebbene non “incastrato” nella Costituzione, ma contenuto nel monito Costituente al Parlamento.I valori costituenti indicavano, pertanto, la strada di rappresentare in modo ampio tutte le ... Leggi su huffingtonpost

lucma66 : RT @CesareOrtis: SE QUESTI SONO I NS RAPPRESENTANTI #CONFINDUSTRIA.......Intervista a Lisa Ferrarini 2017- Euro forte: 'Il nostro export po… - LegaPremier : RT @CesareOrtis: SE QUESTI SONO I NS RAPPRESENTANTI #CONFINDUSTRIA.......Intervista a Lisa Ferrarini 2017- Euro forte: 'Il nostro export po… - noitaliani2 : RT @CesareOrtis: SE QUESTI SONO I NS RAPPRESENTANTI #CONFINDUSTRIA.......Intervista a Lisa Ferrarini 2017- Euro forte: 'Il nostro export po… - b_baolo : RT @CesareOrtis: SE QUESTI SONO I NS RAPPRESENTANTI #CONFINDUSTRIA.......Intervista a Lisa Ferrarini 2017- Euro forte: 'Il nostro export po… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Agente immobiliare: La Casa Group, agenzia immobiliare in forte espansione nel Trevigiano, per ampli… -

Ultime Notizie dalla rete : nostro forte Il nostro No è un forte sì alla nostra Storia Costituente, alla Carta Costituzionale L'HuffPost Il nostro No è un forte sì alla nostra Storia Costituente, alla Carta Costituzionale

Il primo atto che segnò l’avvio della “strategia modellante” della Costituzione ai bisogni della classe dirigente e dei nuovi blocchi sociali dominanti che si andavano a determinare, e con essi al nuo ...

Covid, la preside della scuola del Parco Verde: "Riapriamo i cancelli o perdiamo questi ragazzi"

Il preside dei Quartieri Spagnoli: "Pagheremo un medico di tasca nostra per la scuola" Nel cuore dei Quartieri Spagnoli Eugenio Tipaldi, preside dell'Istituto "D'Aosta Scura", di cui fa parte anche la ...

Il primo atto che segnò l’avvio della “strategia modellante” della Costituzione ai bisogni della classe dirigente e dei nuovi blocchi sociali dominanti che si andavano a determinare, e con essi al nuo ...Il preside dei Quartieri Spagnoli: "Pagheremo un medico di tasca nostra per la scuola" Nel cuore dei Quartieri Spagnoli Eugenio Tipaldi, preside dell'Istituto "D'Aosta Scura", di cui fa parte anche la ...