Il Movimento Disabili scrive ai candidati presidente: “Condividete le nostre proposte” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna lettera a tutti i candidati alla presidenza della Regione Campania per chiedere di condividere nell’agenda di programma alcuni impegni utili a migliorare la quotidianità dei diversamente abili. E’ l’iniziativa assunta da Giovanni Esposito, coordinatore per la Campania del Movimento Italiano Disabili. Di seguito, il testo della missiva: “Gentilissimi candidati Presidenti , Il Movimento Italiano Disabili è un Movimento nazionale socio-culturale e di sindacato ispettivo che ha il fine di garantire la difesa, la dignità, le aspirazioni economiche, di promuovere la più ampia attività politica sociale, ed il miglioramento dei diritti sociali dei Disabili, nonché ... Leggi su anteprima24

