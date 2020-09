Il ministro di cosa? La gaffe del Tg1 su Speranza è clamorosa (Di giovedì 3 settembre 2020) La comunicazione del ministro Roberto Speranza in Parlamento viene lanciata da un servizio del Tg1. Clamoroso. Perché la giornalista in studio lo presenta come ministro della...Speranza. Chi l'ha detto, scusi? pic.twitter.com/zivjMBgMqF — LALLERO (@see lallero) September 3, 2020 Sarà che che ce n'è davvero tanto bisogno in questo momento in Italia. E chissà che la gaffe non abbia anche dato un'idea al prossimo presidente del Consiglio. Leggi su iltempo

matteosalvinimi : ?? UN GOVERNO ALLO SBANDO! Si smentiscono da un giorno all’altro! C’è un’unica cosa da fare: CHIUDERE I PORTI! P.s… - ilfoglio_it : Le amicizie del sottosegretario Tofalo, i sospetti su Di Maio e gli interessi di Pallazzo Chigi. Così le tensioni n… - ignaziocorrao : In Italia una cosa del genere sarebbe IMPENSABILE. (In #Irlanda si è dimesso anche un ministro ed un senatore per… - tempoweb : Il ministro di cosa? La gaffe del Tg1 su Speranza è clamorosa #robertosperanza #tg1 # - AlessandraArma4 : @AzzolinaLucia a proposito di insegnante ... si dice e si scrive ministro no ministra! E cosa vuole insegnare ? Errorologia? -

Di Maio a Tripoli. Cosa si muove dietro alla visita del ministro italiano Formiche.net Abbattimento dei lupi: Monica Ciaburro interroga i Ministri dell'Ambiente e delle Politiche agricole

ho provveduto a interrogare nuovamente il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali per sapere se, come riportato a m ...

Impatto ambientale, il ministero si affida a 40 esperti: per le Marche c'è il prof Danovaro

ANCONA - Una selezione durata otto mesi per arrivare a scegliere - su 1.200 candidati - i 40 nuovi componenti della commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente. Di questi, poi, 25 sono ingegneri a ...

