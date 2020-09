“Il ministro della Speranza, Salute” (Di giovedì 3 settembre 2020) Piccola gaffe al Tg1 di questa mattina; la giornalista riportando una dichiarazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha invertito il cognome con il ministero generando un lapsus di notevole effetto comico: Chi l’ha detto, scusi? pic.twitter.com/zivjMBgMqF — LALLERO (@see lallero) September 3, 2020 In effetti avere un ministro della Speranza non sarebbe affatto male. Leggi anche: La proposta di matrimonio trash (e abusiva) alla Galleria Umberto I a Napoli L'articolo “Il ministro della Speranza, Salute” proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

