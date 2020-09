Il governo candida Milano per la terza sede del Tribunale Ue dei brevetti. A Torino la sede dell’Istituto italiano intelligenza artificiale (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo giorni di pressing da parte di Milano e della Regione Lombardia, il governo rompe gli indugi e candida il capoluogo come città candidata ad ospitare il Tribunale europeo dei brevetti. Ma Torino, opzione sostenuta dai 5 Stelle, non resta a bocca asciutta: sarà sede principale per l’Istituto italiano per l’intelligenza artificiale (I3A). “L’obiettivo è creare una sinergia tra le due città e il governo”, spiega una nota di Palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri, “e allo stesso tempo consolidare l’asse nord-ovest del Paese: una strategia che renderebbe ancor più forti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma, 3 set. (LaPresse) - La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede principale per l'Istituto Italiano p ...

Roma, 3 set. (askanews) - "La scelta di Milano quale candidata per la terza sede centrale del Tribunale unificato dei Brevetti - si legge ancora nel comunicato - è una decisione strategica, in direzio ...

