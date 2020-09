Il Giovane Wallander: su Netflix il ‘prequel’ sulla vita del commissario svedese (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Giovane Wallander - Netflix Salgono a tre le serie televisive dedicate a Kurt Wallander, il commissario di polizia svedese nato dalla penna di Henning Mankell. Oggi Netflix ha rilasciato la prima stagione de Il Giovane Wallander, nuova produzione che ricostruisce, anche se ambientata ai giorni nostri, la vita del poliziotto appena ventenne e fresco di accademia. Una sorta di ‘prequel’, suddiviso in 6 episodi, che arriva dopo Wallander, trasmesso dalla rete svedese TV4 dal 2005 al 2013, e Il commissario Wallander, in onda su BBC One dal 2008 al 2016. Produzioni proposte entrambe anche al pubblico italiano. Il Giovane ... Leggi su davidemaggio

La piattaforma Netflix sforna continuamente serie televisive di ogni genere. Per il mese attuale le notizie non sono niente male. Dal 1 settembre è arrivato "The Amazing Spider-Man 2" perfetto per gli ...

