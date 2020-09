Il ghiacciaio dell'Adamello si ritira e restituisce il corpo di un soldato (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Il ghiacciaio dell'Adamello ogni anno perde metri di fronte e sulla cima del Cornicciolo di Presena, dove si è combattuta la 'guerra bianca' 100 anni fa, riaffiorano ricordi delle battaglie ma anche resti umani. Così è accaduto ad un escursionista che sulla via del ghiacciaio si è imbattuto in un tricolore che spuntava tra il ghiaccio e la roccia nuda. Avvolti nella bandiera a 2.900 metri, ha trovato i poveri resti di un soldato della prima guerra mondiale. Sul posto le autorità e i tecnici della sovrintendenza per i beni culturali del Trentino che hanno trasferito cranio e femore rimasti avvolti nel tricolore per 100 anni nei laboratori di restauro. Gli anatomopatologi ... Leggi su agi

