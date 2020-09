Il ghiacciaio della Marmolada ha 15 anni di vita e gli altri non stanno meglio (Di giovedì 3 settembre 2020) Non più di 15 anni di vita. È il tempo che rimane al ghiacciaio della Marmolada. Sono i dati dei glaciologi dell’Università di Padova, sono dieci anni di meno rispetto all’indagine del Cnr di un anno fa. Dieci anni fa perdeva 5 ettari di superficie l’anno, negli ultimi 3 ne perde 9 ogni 365 giorni. Si è assottigliato il volume del ghiacciaio e anche il suo spessore. Negli ultimi 70 anni ha perso oltre l’80% del volume, dai 95 milioni di metri cubi del 1954 ai 14 milioni attuali. Lo spessore della sua fronte è passato da 50 a pochi metri. Leggi su vanityfair

