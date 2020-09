Il decreto Bonafede non è bastato: 112 boss sono ancora a casa per rischio Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) sono circa la metà dei mafiosi e narcotrafficanti a cui è stato concesso di tornare a casa durante il lockdown. Dal ministero della Giustizia rispondono: 'Abbiamo fatto tutto il possibile, 111 sono ... Leggi su tg.la7

