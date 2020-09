Il contagio dei figli, la fuga post Ferragosto dal mini “focolaio” di Villa Certosa e i tamponi: così Berlusconi ha scoperto di avere il Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo due esiti negativi, ecco arrivare la prima positività. Poi la conferma. Anche Silvio Berlusconi ha contratto il Covid-19. “Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”, è stato il suo commento. D’altra parte negli ultimi giorni il leader di Forza Italia si era ritrovato circondato dal virus, che ha trasformato la sua residenza sarda, Villa Certosa, in un “mini focolaio” nel focolaio della Costa Smeralda. Positivi i figli Barbara e Luigi, alcuni nipoti e forse anche la compagna Marta Fascina. Positivo anche l’amico Flavio Briatore, con cui si era incontrato il 12 agosto, e per il quale poi si è reso necessario il ricovero al San Raffaele di Milano il 25 agosto scorso. Ma non può essere stato lui ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sono 117 le persone risultate positive al Coronavirus oggi in Campania su 5134 tamponi esaminati; di questi 39 sono viaggiatori ( 29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri). E’ quanto rende noto l’Un ...

Aumento dei casi di covid-19 in Sicilia. Sono 83 i nuovi positivi secondo i dati resi noti dal ministero della salute. Record per numero di tamponi in un solo giorno in Italia. Non rassicura il ...

