Il Commissario Arcuri scrive ai presidi. In Italia misure senza precedenti. Le scuole avranno 11 milioni di mascherine al giorno e 70mila litri di igienizzante a settimana (Di giovedì 3 settembre 2020) “Il 28 agosto è iniziata la distribuzione alle scuole Italiane dei banchi e delle sedute acquisiti dal Commissario per l’emergenza Covid-19 per soddisfare il fabbisogno straordinario di oltre due milioni e quattrocento mila banchi (di cui circa 2,007 milioni di banchi tradizionali e 434 mila sedute innovative), secondo le tipologie e dimensioni da Voi richieste al Ministero dell’Istruzione, al fine di assicurare l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico”. E’ quanto scrive, in una lettera inviata a tutti i dirigenti scolastici, il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. “La distribuzione dei banchi – aggiunge Arcuri -, delle ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : Il piano del Cts non prevede mascherine in classe, ma il commissario Arcuri ha già garantito 11 milioni di mascheri… - CarloStagnaro : Segreto di stato sui #banchi? Non c'è alcuna #trasparenza sulle spese sostenute dal commissario #Arcuri. Ma conosce… - StefanoFeltri : I contratti per la fornitura dei banchi di scuola sono negoziati azienda per azienda e vengono richieste anche forn… - aligip : RT @ilvenerdi: Anteprima #ilVenerdì: chi è Domenico #Arcuri, commissario per l'emergenza Covid. L'intervista di @FrancescomerloI sul magazi… - LaraCrino : RT @ilvenerdi: Anteprima #ilVenerdì: chi è Domenico #Arcuri, commissario per l'emergenza Covid. L'intervista di @FrancescomerloI sul magazi… -