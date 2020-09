Il clamoroso dietrofront di Messi: si tratta per rimanere al Barcellona fino al 2021 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il sogno di una notte di mezza estate potrebbe rimanere tale, almeno fino al prossimo mese di giugno. La corsa di Manchester City e Paris Saint-Germain a Lionel Messi (con l’Inter rimasta defilata per via dei costi proibitivi dell’operazione) potrebbe fare i conti con quel che verrà fuori dall’incontro tra il padre del campione argentino e i vertici del Barcellona (ora in corso a casa Messi). Lo stesso genitore-agente ha detto che non è esclusa l’ipotesi che la Pulce possa continuare a vestire la maglia blaugrana anche nella stagione che sta per iniziare. LEGGI ANCHE > La suggestione di fine agosto: Messi alla Juventus. Ma i bianconeri smentiscono la trattativa Un clamoroso dietrofront, dopo ... Leggi su giornalettismo

Eurosport_IT : Il padre di Leo Messi apre per la prima volta a un clamoroso dietrofront ?????? ?? Gli ultimi aggiornamenti:… - Jeky02494060 : Messi, Suarez, Vidal...non è che alla fine rimagono tutti a Barcellona? secondo me a Bartomeu conviene questo. olt… - teoocchiuto : Clamoroso dietrofront sul #mercato per la #Reggina: salta l'arrivo di Adil #Rami. Lo ha annunciato il DS amaranto… - TommasoArmando : RT @Yuro_23: Comunque osceno dietrofront di molti interisti su Tonali ora è una sega che nessuno lo voleva (io non lo volevo a quel prezzo)… - Yuro_23 : Comunque osceno dietrofront di molti interisti su Tonali ora è una sega che nessuno lo voleva (io non lo volevo a q… -