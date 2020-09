Il City Football Group arriva anche in Francia: acquistato il Troyes in Ligue 2 (Di giovedì 3 settembre 2020) arrivano a 10 le squadre controllata dalla City Football Group, il gruppo che detiene il controllo del Manchester City e di altre tante squadra in tutto il mondo. L'annuncio ufficiale è stato dato da entrambe le parti interessate ovvero il complesso imprenditoriale e il Troyes, società di Ligue 2.Troyes nel City Football Groupcaption id="attachment 1016417" align="alignnone" width="434" City Football Group Troyes (Troyes twitter)/captionAttraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del gruppo e del club francese, ecco l'annuncio: il Troyes si aggiunge alla "collezione" di ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : City Football UFFICIALE: Il Troyes entra a far parte del City Football Group. È il decimo club TUTTO mercato WEB Ufficiale, il City Football Group acquista un club francese

Attraverso un comunicato ufficiale, il City Football Group ha annunciato oggi l’acquisizione del suo decimo club, l’Esperance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) – meglio noto come Troyes – società ...

