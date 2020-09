Il cane come animale domestico potrebbe essere nato in Puglia: archeologi ritrovano il più antico esemplare italiano (Di giovedì 3 settembre 2020) I ricercatori dell’Università di Siena hanno rinvenuto il più antico cane italiano, scoperto in due siti paleolitici in Puglia, che potrebbero essere preziose testimonianze del processo che ha portato alla comparsa del primo animale domestico. Alcuni resti rinvenuti nei siti paleolitici di Grotta Paglicci a Rignano Garganico (Fg) e Grotta Romanelli a Castro (Le) testimoniano una presenza molto antica del cane, datata tra 14mila e 20mila anni fa. La scoperta è del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena e in particolare dell’Unità di ricerca di Preistoria e Antropologia. Lo studio, nato a seguito della ... Leggi su meteoweb.eu

ilGatt0Pardo : #Ravello, Villa Rufolo, dove anche la cuccia del cane era grande come un monolocale dei nostri tempi - diegozegers : @nastjakozlov è come chiedere ad un cane di mollare l’osso, impossibile - leo97846786 : @SabrinaCS8 @dreamombra Ciao Sabri, ma dove??? Sono brutto come la fame, solo come un cane, e non mi si fila nessuno! Ahah - fairytalve : Io consiglio il liceo classico fino alla morte, seppur io abbia sofferto come un cane per cinque anni. Sto bene? - saturnail : smettetela di utilizzare la parola toxic alla cazzo di cane ma come ve lo devo dire ???????????????? -