Il buco nero della razza, Biden a Kenosha per «curare le ferite» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il vaso di Pandora delle tensioni razziali si è ormai riaperto. E sanguina. Ieri la polizia di Washington DC ha ucciso un afroamericano di 18 anni, Deon Kay, mentre sfuggiva all’arresto. Secondo la polizia il ragazzo brandiva un’arma. Dopo pochi minuti, tuttavia, il settimo distretto di polizia della capitale Usa era circondato da una manifestazione di protesta, senza incidenti. Se non basta la cronaca quotidiana, l’esame dei filmati delle «body camera» dei poliziotti anche nei casi di omicidio in strada … Continua L'articolo Il buco nero della razza, Biden a Kenosha per «curare le ferite» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

