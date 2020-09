IL BRACCIO ARMATO DELLA SINISTRA MONDIALISTA ITALIANA? I CENTRI SOCIALI (Di giovedì 3 settembre 2020) Seguiamo da tempo le vicende del Cinema Palazzo ( proprietà privata ) a piazza dei Sanniti (zona San Lorenzo ) a Roma, occupato ormai da 9 anni dai CENTRI SOCIALI, sostenuti dal II Municipio nei panni DELLA Presidente Francesca Del Bello che milita nelle fila del PD.Il custode giudiziario ci informa che l’immobile in questione è stato oggetto ormai da tempo di innumerevoli illeciti quali: furto dell’energia elettrica e dell’acqua, denunciato dal custode giudiziario.occupazione del suolo pubblico attraverso il posizionamento di fiorire su strisce blu e parcheggio per disabili per un danno all’erario di circa 300.000,00 euro ( fatto denunciato alla Corte dei Conti )manifestazioni di estrema SINISTRA anche durante periodo Covid a Marzo, riscontrabile sul sito del Centro Sociale, ... Leggi su databaseitalia

