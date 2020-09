Il bonus nozze in Puglia basta solo per 20 coppie. Boom di richieste: serviranno un milione di euro (Di giovedì 3 settembre 2020) Era stata una trovata per far ripartire il settore wedding congelato dal Covid e convincere le coppie a sposarsi comunque, nonostante le difficoltà. Eppure il bonus matrimoni, lanciato con fervore in Puglia, basterà solo per una ventina di coppie. Il governatore Michele Emiliano è stato sommerso dalle richieste: per soddisfarle servirà circa un milione di euro.Per il Programma Puglia wedding Travel Industry la Regione aveva stanziano appena 30mila euro: una somma che lascia a bocca asciutta centinaia di coppie che hanno sperato nel voucher per realizzare il proprio sogno. Alla pec di Puglia Promozione (l’ente incaricato di gestire i ... Leggi su huffingtonpost

