Il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 3 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) La situazione del Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione dopo i 130 casi di ieri: articolo in aggiornamento I dati di ieri sul Coronavirus nel LazioIntanto sono sei i nuovi positivi individuati ieri negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino con i test rapidi. Lo rende noto l’Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio spiegando che allo “scalo di Fiumicino ieri sono stati individuati due nuovi casi positivi e si tratta di un cittadino italiano e uno spagnolo di rientro dalla Spagna. Quattro i nuovi casi positivi individuati all’Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino italiano e due spagnoli provenienti da Madrid (Spagna) e uno indiano proveniente da Atene (Grecia). Da inizio ... Leggi su nextquotidiano

