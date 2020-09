Il Boca Juniors ha 18 positivi al Coronavirus: "Contagio di massa" (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Boca Juniors ha confermato con una nota in tarda serata, ora argentina, ieri notte in Italia, che, dopo aver effettuato l'ultimo 'giro' di tamponi, ben 18 giocatori "della rosa dei professionisti ... Leggi su corrieredellosport

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Un focolaio al Boca Juniors. Il club argentino ha fatto sapere che, dopo i test Pcr a cui sono stati sottoposti ieri i calciatori, in 18 sono risultati positivi al Coronavir ...(ANSA) - BUENOS AIRES, 03 SET - Il Boca Juniors ha confermato con una nota in tarda serata (ora argentina, ieri notte in Italia) che, dopo aver effettuato l'ultimo 'giro' di tamponi, ben 18 giocatori ...