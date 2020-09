Il batterio killer di Verona ed il dramma della malasanità in Italia (Di giovedì 3 settembre 2020) Stiamo imparando, sulla nostra pelle, a temere ciò che è piccolo, piccolissimo, infinitesimo. Dopo mesi con il fiato sospeso e le mascherine in volto con il terrore che un microscopico virus venuto dall'oriente infetti noi ed i nostri cari, ora leggiamo di un batterio killer, altrettanto invisibile, che ha fatto strage di bambini a Verona in un ospedale a loro dedicato. Novantasei le creature contagiate, di cui nove hanno riportato gravissimi danni celebrali e addirittura quattro sono i neonati morti: il citrobacter si annidava nei rubinetti dell'acqua, così come riscontrato dai primi accertamenti peritali, precisamente nei rompigetto in dotazione, privi del filtro antibatterico. Tutto riconduce ad una gigantesca ipotesi di malpractice medica che coinvolge l'ospedale veronese e che non ha molti precedenti nel nostro ... Leggi su panorama

ROMA – Si chiama ‘Citrobacter koseri’ ed è il nuovo batterio che turba la serenità dei neogenitori, risulta essere pericoloso soprattutto per i neonati pretermine. Il suo soprannome è ‘batterio killer ...

Verona, batterio killer: ora i rubinetti hanno i filtri. Il pianto dell’infermiera «Non è colpa nostra»

Nel cortile dell’«Ospedale della donna e del bambino» di Borgo Trento a Verona, Francesca Frezza ha il volto tirato di chi non chiude occhi da giorni. Passeggia avanti e indietro, rilascia interviste, ...

