Il Barcellona pronto a liberare Arturo Vidal gratuitamente (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo Rakitic, è il turno di Arturo Vidal. Nel bel mezzo del caos Messi, prosegue il piano di rinnovamento del Barcellona, con il centrocampista cileno che sarà il prossimo libero di lasciare il club. Secondo quanto riporta Sport, l’annuncio ufficiale della risoluzione consensuale con la società dovrebbe avvenire oggi. Il Barcellona ha dunque deciso di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

GoalItalia : Messi è pronto a rompere il silenzio: vuole spiegare l'addio al Barcellona ?? - _sneijder85 : RT @CalcioFinanza: Il #Barcellona pronto a liberare Arturo #Vidal gratuitamente - sportli26181512 : #Notizie #ArturoVidal Il Barcellona pronto a liberare Arturo Vidal gratuitamente: Dopo Rakitic, è il turno di Artur… - corsereporter : ??? Oggi giornata decisiva per la rescissione tra #Vidal ???? e il Barcellona, con il cileno che è ormai pronto a firm… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Il #Barcellona pronto a liberare Arturo #Vidal gratuitamente -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona pronto

Tutto Juve

Sappiamo persino dove (al ristorante italiano La Focaccia) e che cosa (rigatoni e melanzane alla parmigiana) ha mangiato Jorge Messi, padre di Leo, atterrato ieri mattina a Barcellona, ma il futuro di ...Le ultime notizie del 3 settembre sulle trattative di mercato dell’Inter con acquisti e cessioni in diretta. Arturo Vidal ottiene il via libera dal Barcellona: sarà liberato a costo zero e dopo l’annu ...