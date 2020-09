Il balletto del Bolshoi sul caso Navalny (Di giovedì 3 settembre 2020) Sul caso di Alexei Navalny va in scena il solito balletto di accuse incrociate e negazioni. Ma dalle ombre di uno spettacolo degno per complessità del Teatro Bolshoi si delineano due grandi questioni: la sempreverde contrapposizione Occidente-Russia, capeggiata questa volta dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, e i dubbi su chi sia il vero mandante di un attacco che forse è fin troppo facile attribuire a Vladmir Putin e al suo cerchio ristretto.Da un lato c’è l’Occidente, con Berlino forte del semestre di presidenza Ue capofila dell’indignazione internazionale per “le prove inequivocabili” dell’avvelenamento del più noto oppositore di Putin. Dall’altro c’è una Russia che da tempo lavora per mantenere e ampliare la sua sfera ... Leggi su huffingtonpost

