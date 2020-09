Iccrea Bancaimpresa, Carlo Napoleoni nuovo direttore generale (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Bancaimpresa ha nominato Carlo Napoleoni nuovo direttore generale della banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.Napoleoni, nato a Roma nel 1967 e laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza, è iscritto all'albo dei dottori commercialisti e al Registro dei Revisore Legali dei conti. Ha ricoperto precedentemente il ruolo di responsabile dell'Area Affari BCC. Ha lavorato in KPMG dal 1994, e ha fatto il suo ingresso in Iccrea Holding nel 2003, diventandone nel 2008 vice direttore generale vicario. Nel 2016 passa a Iccrea Bancaimpresa, sempre con ... Leggi su iltempo

